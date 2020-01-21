ЄС погрожує штрафами і торговими санкціями, якщо Британія відмовиться від умов угоди про Brexit
Європейська комісія заявила, що Брюссель готовий накладати штрафи або призупиняти торгові пільги, якщо Велика Британія не виконуватиме умови угоди про вихід після Brexit.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
За даними видання, послам країн ЄС в Брюсселі представили презентацію, в якій йшлося, що блок хоче, щоб майбутня угода про взаємини з Британією регулювалася "дієвими і ефективними механізмами управління, нагляду, реалізації та перегляду" умов.
ЄС наполягає на необхідності дотримання екологічних, соціальних і конкурентних правил блоку. Брюссель також із занепокоєнням відзначив заяву британського міністра Саджида Джавіда про те, що "після Brexit не буде ніякої узгодженості" з правилами ЄС.
Єврокомісія має намір відмовити Британію від порушення правил майбутньої угоди, створивши спільний комітет, який буде вирішувати спори шляхом консультацій, або починати судовий розгляд в разі невдачі в переговорах.
В останньому випадку арбітражна комісія повинна оцінити, чи стосується це питання законодавства ЄС, і в такому випадку направити його до Суду ЄС в Люксембурзі для винесення "обов'язкового рішення" або, як альтернатива, прийняти рішення щодо спору.
Щоб забезпечити дотримання рішень, арбітражна комісія надасть стороні-порушнику "розумний термін" для усунення порушень. Якщо ніяких дій не вчиняється, комісія "може накласти одноразову виплату або штраф".
В якості остаточного кроку, якщо сторона-порушник "не платить протягом 1 місяця або платить, але все ще не дотримується вимог протягом 6 місяців", заявнику буде дозволено накласти санкції. Це може привести до припинення дії будь-яких положень Угоди про вихід, крім частини другої, яка стосується прав громадян, або припинення "частин будь-якої іншої угоди між ЄС і Британією", що означає, наприклад, зниження тарифів або скасування інших пільг.