ЕС грозит штрафами и торговыми санкциями, если Британия откажется от условий соглашения о Brexit

Европейская комиссия заявила, что Брюссель готов накладывать штрафы или приостанавливать торговые льготы, если Великобритания не будет выполнять условия соглашения о выходе после Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

По данным издания, послам стран ЕС в Брюсселе представили презентацию, в которой говорилось, что блок хочет, чтобы будущее соглашение о взаимоотношениях с Британией регулировалась "действенными и эффективными механизмами управления, надзора, реализации и просмотра" условий.

ЕС настаивает на необходимости соблюдения экологических, социальных и конкурентных правил блока. Брюссель также с беспокойством отметил заявление британского министра Саджида Джавида о том, что "после Brexit не будет никакой согласованности" с правилами ЕС.

Еврокомиссия намерена отговорить Британию от нарушения правил будущего соглашения, создав совместный комитет, который будет решать споры путем консультаций или начинать судебное разбирательство в случае неудачи в переговорах.

В последнем случае арбитражная комиссия должна оценить, касается ли этот вопрос законодательства ЕС, и в таком случае направить его в Суд ЕС в Люксембурге для вынесения "обязательного решения" или, как альтернатива, принять решение по спору.

Чтобы обеспечить соблюдение решений, арбитражная комиссия предоставит стороне-нарушителю "разумный срок" для устранения нарушений. Если никаких действий не совершается, комиссия "может наложить единовременную выплату или штраф".

В качестве окончательного шага, если сторона-нарушитель "не платит в течение месяца или платит, но все еще не соблюдает требования в течение 6 месяцев", заявителю будет разрешено наложить санкции. Это может привести к прекращению действия любых положений Соглашения о выходе, кроме части второй, которая касается прав граждан или прекращение "частей любой другой соглашения между ЕС и Британией", что означает, например, снижение тарифов или отмену других льгот.