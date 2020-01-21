Іспанія оголосила надзвичайну кліматичну ситуацію

Уряд Іспанії затвердив "декларацію про надзвичайну кліматичну ситуацію", в якій визнається невідкладність дій проти глобального потепління.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Міністр екологічного переходу і демографічного виклику Тереса Рібера заявила, що прийнята декларація передбачає 30 конкретних заходів в боротьбі зі змінами клімату.

Очікується, що перші п'ять заходів буде вжито вже протягом 100 днів роботи нового уряду.

Наприклад, пропонуються фіскальні заходи, такі як право вето на видачу нових субсидій на викопне паливо і перегляд існуючих. Однак, вони передбачають виключення "у випадках, виправданих соціальними або технологічними причинами".

Іспанія раніше вже оголосила про плани скоротити викиди парникових газів до 2030 року, щоб досягти кліматичної нейтральності до 2050 року.

Рібера також оголосила, що буде створена "громадянська асамблея" зі зміни клімату, за аналогією з французькою моделлю, щоб посилити участь суспільства в цьому питанні.

Також в Іспанії хочуть, щоб до 2040 року до 95% електроенергії в країні вироблялося з поновлюваних джерел.