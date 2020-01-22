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Голова МЗС Італії йде з посади лідера руху "5 зірок" - ЗМІ

Середа, 22 січня 2020, 09:55

Міністр закордонних справ Італії Луїджі ді Майо відмовиться від посади лідера владного руху "5 зірок" у середу, заявило високопоставлене джерело у партії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив у середу, що він поважатиме рішення міністра, якщо він вирішить залишити лідерство в партії.

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"Почекаємо і подивимось. Не люблю коментувати чутки. Якщо Ді Майо відмовиться, я би поважав його рішення, тому що я впевнений, що він йшов би на цей крок з великою відповідальністю", - сказав він.

Сам Конте не є членом "5 зірок", проте прийшов до влади як близький до партії.

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Італія
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