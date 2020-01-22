Глава МИД Италии уходит с поста лидера движения "5 звезд" - СМИ

Министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо откажется от поста лидера правящего движения "5 звезд" в среду, заявил высокопоставленный источник в партии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил в среду, что он будет уважать решение министра, если он решит оставить лидерство в партии.

"Подождем и посмотрим. Не люблю комментировать слухи. Если Ди Майо откажется, я бы уважал его решение, потому что я уверен, что он шел бы на этот шаг с большой ответственностью", - сказал он.

Сам Конте не является членом "5 звезд", однако пришел к власти как близкий к партии.