Грецькі острів'яни протестують проти переповнених таборів для біженців

Місцеві мешканці, власники бізнесу та чиновники розпочали день протесту на найбільш постраждалих від міграції грецьких островах, вимагаючи від грецького уряду врегулювати переповненість таборів для біженців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Більшість магазинів було закрито, а громадські послуги не надавалися в середу на грецьких островах Лесбос, Хіос і Самос, де кількість людей в таборах у понад 10 разів перевищує кількість, для якої їх збудували.

Губернатори та мери цих островів планують поїхати до Афін у четвер, щоб представити свої вимоги уряду.

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Близько 75 000 людей незаконно перетнули кордон Греції з Туреччини в 2019 році, згідно з даними американського агентства з питань біженців. Цифра зросла майже на 50% порівняно з попереднім роком.

Massive turnout at the anti migration policy protest in Mytilini, Lesbos. Thousands have followed the call of the local Gouverneur to send a message to the government in Athens. „We want our island back.“ pic.twitter.com/gzz66mSCmU — Max Zander (@The_Max_Zander) January 22, 2020

Острівна влада закликає грецький уряд активізувати перевезення мігрантів на материкову частину Греції та вимагають додаткової інформації щодо його планів побудувати додаткові об'єкти, що будуть використані для утримання мігрантів, які підлягають депортації.