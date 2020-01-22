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Грецькі острів'яни протестують проти переповнених таборів для біженців

Середа, 22 січня 2020, 12:12

Місцеві мешканці, власники бізнесу та чиновники розпочали день протесту на найбільш постраждалих від міграції грецьких островах, вимагаючи від грецького уряду врегулювати переповненість таборів для біженців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Більшість магазинів було закрито, а громадські послуги не надавалися в середу на грецьких островах Лесбос, Хіос і Самос, де кількість людей в таборах у понад 10 разів перевищує кількість, для якої їх збудували.

Губернатори та мери цих островів планують поїхати до Афін у четвер, щоб представити свої вимоги уряду.

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Близько 75 000 людей незаконно перетнули кордон Греції з Туреччини в 2019 році, згідно з даними американського агентства з питань біженців. Цифра зросла майже на 50% порівняно з попереднім роком.

Острівна влада закликає грецький уряд активізувати перевезення мігрантів на материкову частину Греції та вимагають додаткової інформації щодо його планів побудувати додаткові об'єкти, що будуть використані для утримання мігрантів, які підлягають депортації.

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Греція мігранти
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