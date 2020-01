Греческие островитяне протестуют против переполненных лагерей для беженцев

Местные жители, владельцы бизнеса и чиновники начали день протеста на наиболее пострадавших от миграции греческих островах, требуя от греческого правительства урегулировать переполненность лагерей для беженцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Большинство магазинов было закрыто, а общественные услуги не предоставлялись в среду на греческих островах Лесбос, Хиос и Самос, где число людей в лагерях более чем 10 раз превышает то количество, для которого их построили.

Губернаторы и мэры этих островов планируют поехать в Афины в четверг, чтобы представить свои требования правительству.

Около 75 тысяч человек незаконно пересекли границу Греции из Турции в 2019 году, согласно данным американского агентства по вопросам беженцев. Цифра выросла почти на 50% по сравнению с предыдущим годом.

Massive turnout at the anti migration policy protest in Mytilini, Lesbos. Thousands have followed the call of the local Gouverneur to send a message to the government in Athens. „We want our island back.“ pic.twitter.com/gzz66mSCmU