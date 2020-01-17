Під час сутички у таборі мігрантів на Лесбосі загинув чоловік
П'ятниця, 17 січня 2020, 10:54
20-річний чоловік з Ємену отримав смертельне ножове поранення під час сутички в переповненому таборі біженців Морія на східному Егейському острові Лесбос.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
Молодий чоловік був терміново доставлений в місцеву лікарню, але після прибуття був оголошений мертвим.
Поліція почала розслідування, щоб знайти злочинця, і, як повідомляється, затримала кілька людей.
Це була вже друга смерть від удару ножем в таборі за цей місяць.
Табір Морія перетворився на невелике місто з населенням не менше 12 000 осіб, що в чотири рази перевищує його можливості. Насильство є звичайним явищем у таборі.
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