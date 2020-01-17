Під час сутички у таборі мігрантів на Лесбосі загинув чоловік

20-річний чоловік з Ємену отримав смертельне ножове поранення під час сутички в переповненому таборі біженців Морія на східному Егейському острові Лесбос.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Молодий чоловік був терміново доставлений в місцеву лікарню, але після прибуття був оголошений мертвим.

Поліція почала розслідування, щоб знайти злочинця, і, як повідомляється, затримала кілька людей.

Це була вже друга смерть від удару ножем в таборі за цей місяць.

Табір Морія перетворився на невелике місто з населенням не менше 12 000 осіб, що в чотири рази перевищує його можливості. Насильство є звичайним явищем у таборі.