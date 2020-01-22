Трамп погрожує ЄС "дуже високими тарифами", якщо не буде торговельної угоди

Сполучені Штати введуть болісні тарифи на імпорт товарів з Євросоюзу, якщо блок не погодиться на торговельну угоду.

Про це заявив президент США Дональд Трамп після зустрічі з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

"З Європою було дуже, дуже важко мати справу", - заявив Трамп в кулуарах Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі.

Він поскаржився, що країни ЄС експортують в США значно більше, ніж навпаки. Трамп заявив, що до цього часу стримував себе, оскільки спочатку був зайнятий укладенням нещодавньої торговельної угоди з Китаєм.

"Якщо у нас щось не вийде, нам доведеться вжити заходів і в результаті будуть дуже високі тарифи на автомобілі та інші речі, які надходять у нашу країну", - сказав Трамп.

Президент США, однак, додав, що вірить, що ЄС врешті-решт погодиться на угоду. "Вони погодяться угоду, бо повинні", - сказав він.

США та ЄС є основними торговими партнерами. Товарообіг між ними склав майже 1,3 трлн доларів у 2018 році.

Очікується, що досягти торговельної угоди буде складно, оскільки Брюссель хоче виключити свій сільськогосподарський сектор з документа, тоді як Вашингтон прагне захистити свій ринок для публічних тендерів.

Адміністрація Трампа вже погрожувала ЄС тарифами на автомобілі у розмірі 25% минулого року, але так їх і не застосувала.