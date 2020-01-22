Литва підняла плату за національну візу до 120 євро

Уряд Литви у середу схвалив рішення про підвищення консульського збору за розгляд заяв на отримання національної візи від 60 до 120 євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

МЗС пояснило, що це рішення було ухвалене з огляду на час, витрачений консульським службовцем на розгляд та обробку заяв на національну візу.

Зокрема, на обробку такого запиту в середньому може знадобитися 2-3 години, тоді як середня вартість години роботи консульського службовця становить близько 43 євро.

Крім того, рішенням уряду підвищено розмір консульського збору за розгляд заявки на отримання шенгенської візи від 60 до 80 євро.

Також збільшено плату за шенгенську візу для дітей віком від шести до дванадцяти років. Ціна зросте від 35 до 40 євро.