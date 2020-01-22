Литва подняла плату за национальную визу до 120 евро

Правительство Литвы в среду приняло решение о повышении консульского сбора за рассмотрение заявлений на получение национальной визы с 60 до 120 евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

МИД пояснил, что это решение было принято, учитывая время, потраченное консульским служащим на рассмотрение и обработку заявлений на национальную визу.

В частности, на обработку такого запроса в среднем может понадобиться 2-3 часа, тогда как средняя стоимость часа работы консульского служащего составляет около 43 евро.

Кроме того, решением правительства повышен размер консульского сбора за рассмотрение заявки на получение шенгенской визы от 60 до 80 евро.

Также увеличена плата за шенгенскую визу для детей от шести до двенадцати лет. Цена вырастет с 35 до 40 евро.