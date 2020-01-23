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Польща до кінця січня підпише контракт на купівлю винищувачів F-35

Четвер, 23 січня 2020, 09:57

Заступник голови Міноборони Польщі Войцех Скуркевич запевнив, що Польща підпише до кінця січня угоду про закупівлю у США бойових літаків п'ятого покоління F-35.

Про це він заявив на засідання комісії Сейму з питань оборони, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Польська армія стає все численнішою і сучаснішою. Устаткування модернізується і одночасно купується нова і краща зброя. Ми можемо з упевненістю сказати, що йдемо в правильному напрямку", - сказав заступник міністра.

Він додав, що однією з тем його виступу в комісії була покупка Польщею літаків F-35 у США.

Під час зустрічі з депутатами комітету з оборони він підтвердив заяву міністра Маріуша Блащака про те, що покупка цих літаків буде фіналізована найближчим часом.

"Я запевнив депутатів, що до кінця січня така угода буде підписана. Це заява міністра Блащака, так воно і буде", - заявив Скуркевич.

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