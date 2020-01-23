Польша до конца января подпишет контракт на покупку истребителей F-35

Замглавы Минобороны Польши Войцех Скуркевич заверил, что Польша подпишет до конца января соглашение о закупке в США боевых самолетов пятого поколения F-35.

Об этом он заявил на заседании комиссии Сейма по обороне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Польская армия становится все более многочисленной и современной. Оборудование модернизируется и одновременно покупается новое и лучшее оружие. Мы можем с уверенностью сказать, что идем в правильном направлении", - сказал замминистра.

Он добавил, что одной из тем его выступления в комиссии была покупка Польшей самолетов F-35 в США.

Во время встречи с депутатами комитета по обороне он подтвердил заявление министра Мариуша Блащак о том, что покупка этих самолетов будет финализирована в ближайшее время.

"Я заверил депутатов, что до конца января такое соглашение будет подписано. Это заявление министра Блащака, так оно и будет", - заявил Скуркевич.