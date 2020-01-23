ЄС 24 січня підпише угоду про Brexit

У п'ятницю, 24 січня, очільники ЄС підпишуть угоду про вихід з блоку Великої Британії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер на брифінгу 23 січня у Брюсселі.

"24 січня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом з президетом Європейської ради Шарлем Мішелем підпише угоду про вихід Об'єднаного королівства Великої Британії та Північної Ірландії з ЄС та Європейської спільноти з атомної енергії", - заявив він.

Точний час підписання ще має бути підтверджений пізніше, зазначив він.

Палата лордів парламенту Британії 22 січня дала згоду на схвалення угоди про Brexit, яка дозволяє вихід країни з ЄС з угодою 31 січня.

Очікується, що Єлизавета ІІ підпише документ у четвер.

29 січня Європарламент збереться для обговорення і ратифікації угоди.

Процес ратифікації буде завершено протягом наступного тижня до кінцевої дати виходу Британії з ЄС 31 січня.