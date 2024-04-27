Посол ЄС сподівається на початок переговорів з Києвом наприкінці червня: Україна готова

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова вважає, що Україна готова розпочати переговори про вступ до Євросоюзу та сподівається на їхній початок наприкінці червня.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Українському радіо", повідомляє "Європейська правда".

Посол наголосила, що політичний сигнал щодо початку переговорів з Україною та Молдовою з боку ЄС було надіслано ще в грудні минулого року.

"Україна перебуває на правильному шляху, вона готова до переговорів", – констатувала Матернова.

Реклама:

Вона додала, що, очевидно, залишились реформи, які потрібно продовжувати. Однак глава представництва ЄС вважає, що їх можна буде продовжувати протягом переговорів про вступ.

"Тому я не можу гарантувати, але можу сказати, що дуже сподіваюся, що переговори розпочнуться в червні", – відзначила Матернова.

Раніше повідомляли, що українська сторона і Брюссель працюють над тим, щоби офіційне відкриття переговорів про вступ України до ЄС відбулося не пізніше кінця червня – коли головування у Раді ЄС завершить Бельгія і почнеться піврічне головування Угорщини.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Європейський Союз повинен офіційно розпочати переговори про вступ України в червні цього року – аби показати Росії, що Європа не проявляє слабкості.