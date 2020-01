Прем'єр Британії підписав угоду про вихід з ЄС

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон офіційно підписав угоду про Brexit з Європейським союзом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні я підписав Угоду про вихід для Великої Британії, щоб покинути ЄС 31 січня, вшановуючи демократичний мандат британського народу. Цей підпис віщує нову главу в історії нашої країни", - написав Джонсон у Twitter.

Today I have signed the Withdrawal Agreement for the UK to leave the EU on January 31st, honouring the democratic mandate of the British people.



This signature heralds a new chapter in our nation’s history. pic.twitter.com/IaGTeeL2is