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Прем'єр Британії підписав угоду про вихід з ЄС

П'ятниця, 24 січня 2020, 20:01

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон офіційно підписав угоду про Brexit з Європейським союзом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні я підписав Угоду про вихід для Великої Британії, щоб покинути ЄС 31 січня, вшановуючи демократичний мандат британського народу. Цей підпис віщує нову главу в історії нашої країни", - написав Джонсон у Twitter.

Тепер договір буде відправлений назад в Брюссель, де будуть надруковані три екземпляри для зберігання у Британії. Оригінал буде додано до архіву ЄС.

Сьогодні вранці документ був підписаний президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

29 січня Європарламент збереться для ратифікації угоди, що стане останнім кроком у процедурі виходу Британії з ЄС.

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