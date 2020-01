Премьер Великобритании подписал соглашение о выходе из ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально подписал соглашение о Brexit с Европейским союзом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сегодня я подписал Соглашение о выходе для Великобритании, чтобы покинуть ЕС 31 января, чествуя демократический мандат британского народа. Эта подпись предвещает новую главу в истории нашей страны", - написал Джонсон в Twitter.

Today I have signed the Withdrawal Agreement for the UK to leave the EU on January 31st, honouring the democratic mandate of the British people.



This signature heralds a new chapter in our nation’s history. pic.twitter.com/IaGTeeL2is