У Брюсселі підписали угоду про вихід Британії з ЄС

Президент Європейської ради Шарль Мішель і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 24 січня у Брюсселі підписали угоду про вихід Британії з Європейського союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні я з Урсулою фон дер Ляєн підписали угоду про вихід Великої Британії", - написав Мішель у своєму Twitter.

Today I signed the UK Withdrawal Agreement for the EU together with @vonderleyen



Things will inevitably change but our friendship will remain. We start a new chapter as partners and allies.



Hâte d’écrire ensemble cette nouvelle page. pic.twitter.com/a7zmGeBwZS — Charles Michel (@eucopresident) January 24, 2020

"Деякі речі неминуче зміняться, але наша дружба збережеться. Ми починаємо новий розділ як партнери і союзники. І я зацікавлений в тому, щоб написати нову сторінку разом", - зазначив він.

Фон дер Ляєн на своїй сторінці написала, що після підписання документа "відкривається можливість його ратифікації Європейським парламентом".

29 січня Європарламент збереться для обговорення і ратифікації угоди.

Британська королева Єлизавета II в четвер підписала законопроєкт про Brexit й таким чином проклала шлях до виходу країни з ЄС наступного тижня.

Британія перестане бути членом Європейського Союзу 31 січня.