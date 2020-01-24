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У Брюсселі підписали угоду про вихід Британії з ЄС

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У Брюсселі підписали угоду про вихід Британії з ЄС

П'ятниця, 24 січня 2020, 09:50

Президент Європейської ради Шарль Мішель і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 24 січня у Брюсселі підписали угоду про вихід Британії з Європейського союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні я з Урсулою фон дер Ляєн підписали угоду про вихід Великої Британії", - написав Мішель у своєму Twitter.

"Деякі речі неминуче зміняться, але наша дружба збережеться. Ми починаємо новий розділ як партнери і союзники. І я зацікавлений в тому, щоб написати нову сторінку разом", - зазначив він.

Фон дер Ляєн на своїй сторінці написала, що після підписання документа "відкривається можливість його ратифікації Європейським парламентом".

29 січня Європарламент збереться для обговорення і ратифікації угоди.

Британська королева Єлизавета II в четвер підписала законопроєкт про Brexit й таким чином проклала шлях до виходу країни з ЄС наступного тижня.

Британія перестане бути членом Європейського Союзу 31 січня.

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Урсула фон дер Ляєн Brexit Велика Британія
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