ЄС планує інтенсивні переговори про процедури свого розширення 

Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив у п'ятницю, що в найближчі тижні блок проведе інтенсивні дискусії про те, як слід управляти майбутнім розширенням.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Шарль Мішель, який прибув в албанську столицю Тірану, щоб зустрітися з прем'єр-міністром Еді Рамою, сказав, що всі країни-члени "одностайні в одному - майбутнє Західних Балкан має бути спрямоване в бік Європи".

Надії Албанії та її сусіда Північної Македонії почати переговори про членство в ЄС в минулому році були заблоковані президентом Франції Еммануелем Макроном в жовтні, коли він попросив реформувати процес прийому країн в Євросоюз, що викликало глибоке розчарування в обох балканських країнах.

Виступаючи в п'ятницю на спільній прес-конференції з президентом Північної Македонії Стево Пендаровскі в столиці країни Скоп'є, Мішель сказав, що Брюссель готує нову методологію, яка буде відкрита для обговорення в найближчі кілька тижнів.

"Я знаю про всі зусилля і реформи, які робить ця країна ... її доля - в Європі", - сказав Мішель, додавши, що ЄС повинен підготувати стратегію інвестицій та економічного зростання для всіх західних Балкан.