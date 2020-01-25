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Глава керівної партії Польщі за те, щоб РФ компенсувала збитки, завдані під час Другої світової

Субота, 25 січня 2020, 16:16

Глава керівної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський виступив за те, щоб Росія компенсувала шкоду, завдану країні під час Другої світової війни.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

"Ви маєте рацію: Росія теж повинна заплатити. Але я не думаю, що наше покоління коли-небудь побачить, як Москва впорається зі своїми обов'язками. Єдине, що можна сказати напевно, це те, що наші претензії не мають терміну давності!" – заявив Качинський.

За його словами, вимога репарацій від Німеччини, яку готують у Польщі, при цьому не йде в жодне порівняння з претензіями до РФ.

"Німеччина та Росія не порівнювані. Є демократично обраний уряд у Берліні, де діють закон і мораль. Про Росію цього сказати не можна" - зазначив Качинський.

Як відомо, Польща неодноразово піднімала в діалозі з Німеччиною питання репарацій за Другу світову війну. За підрахунками, може йтися про суму у понад 850 млрд євро. У німецькому уряді, однак, наголошують, що питання репарацій закрите.

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