Новий представник України при Раді Європи офіційно розпочав роботу

Постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк сьогодні офіційно вступив в повноваження.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Тарасюк у Страсбурзі вручив акредитаційний лист генеральному секретареві Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич.

Permanent Representative of #Ukraine to the @coe Borys Tarasyuk met The Secretary General of the @coe @MarijaPBuric. First official meeting after Borys Tarasyuk has taken the office in @UKRinCoE #Strasbourg. pic.twitter.com/8Wjq6mxAYc