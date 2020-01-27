Новий представник України при Раді Європи офіційно розпочав роботу

Постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк сьогодні офіційно вступив в повноваження.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Тарасюк у Страсбурзі вручив акредитаційний лист генеральному секретареві Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич.

Permanent Representative of #Ukraine to the @coe Borys Tarasyuk met The Secretary General of the @coe @MarijaPBuric. First official meeting after Borys Tarasyuk has taken the office in @UKRinCoE #Strasbourg. pic.twitter.com/8Wjq6mxAYc — Ukraine in CoE (@UKRinCoE) January 27, 2020

"Постійний представник України в Раді Європи Борис Тарасюк зустрівся з генеральним секретарем РЄ Марією Пейчинович-Бурич. Перша офіційна зустріч після зайняття Борисом Тарасюком посади в українському представництві", - йдеться у повідомленні диппредставництва.

Тарасюк був призначений постійним представником України при Раді Європи наприкінці грудня. Він став наступником Дмитра Кулеби, якого було відкликано для консультацій 25 червня після повернення російської делегації до ПАРЄ. Зараз Кулеба працює віцепрем'єром з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України.

Тарасюк двічі був міністром закордонних справ України (1998-2000, 2005-2006) та недовго – виконувачем обов’язків міністра (5 грудня 2005 – 30 січня 2007).

Він очолював депутатську групу з міжпарламентських зв'язків із Польщею, подав у відставку в липні 2016 року через незгоду з польським законом "Про Інститут національної пам'яті". У 2017 році увійшов до складу групи міжпарламентських зв'язків з Угорщиною.

Як відомо, сьогодні у Страсбурзі розпочалася січнева сесія ПАРЄ, на якій Україна має намір оскаржувати повноваження російської делегації, що повертається до роботи в асамблеї вперше з 2016 року.

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