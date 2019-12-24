Зеленський призначив ексглаву МЗС представником України при Раді Європи

Президент України Володимир Зеленський призначив Бориса Тарасюка постійним представником України при Раді Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ розміщено на сайті президента.

Борис Тарасюк був депутатом Верховної Ради п'ятьох скликань. Під час VIII скликання обіймав посаду голови комітету у закордонних справах, голови підкомітету з питань законодавчого забезпечення і контролю за діяльністю дипломатичної служби.

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Тарасюк двічі був міністром закордонних справ України (1998-2000, 2005-2006) та недовго – виконуючим обов’язки міністра (5 грудня 2005 – 30 січня 2007).

Тарасюк очолював депутатську групу з міжпарламентських зв'язків із Польщею, подав у відставку в липні 2016 року через незгоду з польським законом "Про Інститут національної пам'яті". В 2017 році увійшов до складу групи міжпарламентських зв'язків з Угорщиною.

Тарасюк став наступником Дмитра Кулеба, якого було відкликано для консультацій 25 червня після повернення російської делегації до ПАРЄ. Зараз Кулеба працює віцепрем'єром з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України.