Новый представитель Украины при Совете Европы официально начал работу

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Борис Тарасюк сегодня официально вступил в полномочия.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Тарасюк в Страсбурге вручил аккредитационное письмо генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.

Permanent Representative of #Ukraine to the @coe Borys Tarasyuk met The Secretary General of the @coe @MarijaPBuric. First official meeting after Borys Tarasyuk has taken the office in @UKRinCoE #Strasbourg. pic.twitter.com/8Wjq6mxAYc — Ukraine in CoE (@UKRinCoE) January 27, 2020

"Постоянный представитель Украины в Совете Европы Борис Тарасюк встретился с генеральным секретарем СЕ Марией Пейчинович-Бурич. Первая официальная встреча после вступления Борисом Тарасюком в должность в украинском представительстве", - говорится в сообщении диппредставительства.

Тарасюк был назначен постоянным представителем Украины при Совете Европы в конце декабря. Он стал преемником Дмитрия Кулебы, который был отозван для консультаций 25 июня после возвращения российской делегации в ПАСЕ. Сейчас Кулеба работает вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Тарасюк дважды был министром иностранных дел Украины (1998-2000, 2005-2006) и недолго - исполняющим обязанности министра (5 декабря 2005 - 30 января 2007).

Он возглавлял депутатскую группу по межпарламентским связям с Польшей, подал в отставку в июле 2016 из-за несогласия с польским законом "Об Институте национальной памяти". В 2017 году вошел в состав группы межпарламентских связей с Венгрией.

Как известно, сегодня в Страсбурге началась январская сессия ПАСЕ. Украина намерена оспаривать полномочия российской делегации, которая возвращается к работе в ассамблее впервые с 2016 года.

О нынешней сессии читайте подробнее: "Зе-ПАСЕ: сможет ли украинская команда не проиграть россиянам в Страсбурге".