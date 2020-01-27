Представника делегації України обрано віцепрезидентом ПАРЄ

Члена української делегації у ПАРЄ Олександра Мережка обрано віцепрезидентом Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook член делегації Євгенія Кравчук, повідомляє "Європейська правда".

Двадцять віцепрезидентів від держав-членів ПАРЄ обираються щороку на початку чергової сесії і вони залишаються на посаді до відкриття наступної сесії.

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Слід зазначити, що голосування за Мережка не було, посади віцепрезидентів розподіляють за квотами держав-членів.

Віцепрезидент за необхідності може підмінити президента та головувати на засіданні Асамблеї або на дебатах (якщо не бере у них участі як доповідач). Також віцепрезидент автоматично входить до складу Бюро, яке керує роботою Асамблеї шляхом підготовки порядку денного сесій та визначення питань, що заслуговують бути висвітленими у доповідях.

Мережко нещодавно став головою комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Він є депутатом від партії "Слуга народу".