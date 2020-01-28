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Британський міністр прибув на останнє перед Brexit засідання Ради ЄС

Вівторок, 28 січня 2020, 14:59

Британський міністр бере участь у засіданні Ради ЄС востаннє перед тим, як Велика Британія покине блок у п'ятницю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Прибувши на своє останнє засідання Ради у загальних справах до Брюсселя, міністр міністерства закордонних справ Кріс Пінчер заявив, що Британія налаштована на "історичний тиждень".

Він додав, що, незважаючи на Brexit, Британія і країни ЄС залишаться "союзниками, партнерами і друзями".

"Я тут, щоб підтвердити моїм друзям і колегам з ЄС, що, хоча ми залишаємо ЄС, ми не залишаємо Європу", - сказав міністр.

Він побажав своїм колегам "всього найкращого в майбутньому".

Європейський парламент проведе своє голосування по угоді Brexit в середу.

Серед тем, які обговорюються на зустрічі у вівторок, є шестимісячне перебування Хорватії на посаді голови Ради ЄС, яке офіційно почалося в цьому місяці.

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