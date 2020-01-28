Британский министр прибыл на последнее перед Brexit заседание Совета ЕС
Британский министр принимает участие в заседании Совета ЕС в последний раз перед тем, как Великобритания покинет блок в пятницу.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Прибыв на свое последнее заседание Совета по общим делам в Брюссель, министр министерства иностранных дел Крис Пинчер заявил, что Британия настроена на "историческую неделю".
Он добавил, что, несмотря на Brexit, Великобритания и страны ЕС останутся "союзниками, партнерами и друзьями".
"Я здесь, чтобы подтвердить моим друзьям и коллегам из ЕС, что, хотя мы покидаем ЕС, мы не покидаем Европу", - сказал министр.
Он пожелал своим коллегам "всего наилучшего в будущем".
Европейский парламент проведет свое голосование по соглашению о Brexit в среду.
Среди тем, которые обсуждаются на встрече во вторник, – шестимесячное пребывание Хорватии в роли председателя Совета ЕС, официально начавшееся в этом месяце.