У Болгарії українське судно сіло на мілину на Дунаї, рух кораблів заблокований
Річкове судноплавство на Дунаї було заблоковане в північній Болгарії у вівторок після того, як на мілину через низький рівень води сіло українське судно.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
За словами представника Морського агентства Болгарії, у зв'язку з інцидентом в районі міста Белене застрягли ще 15 суден, які намагалися вивести українське судно.
Які вантажі перевозять кораблі невідомо.
Болгарська влада заявила, що капітан українського судна буде оштрафований за недотримання 22-дециметрового обмеження глибини. Судно пройшло з осадкою 23 дециметра, зазначає агентство.
Дунай є важливим транспортним маршрутом для нафтопродуктів, а також для східноєвропейського експорту зерна в Західну Європу.
Болгарське морське агентство заявило, що не знає, коли Дунай буде знову відкритий для судноплавства.