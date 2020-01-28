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Brexit: ЄС почне переговори з Британією про майбутні відносини 3 березня - ЗМІ

Вівторок, 28 січня 2020, 18:21

Переговори щодо відносин Великої Британії з ЄС після Brexit почнуться 3 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Переговори очолять з боку ЄС Мішель Барньє і Девід Фрост – з боку Британії.

Британія повинна покинути ЄС у п'ятницю опівночі за центральноєвропейським часом. Прем'єр-міністр заявив, що не буде продовжувати перехідний період після 31 грудня 2020 року. До цієї дати країна продовжить перебувати в єдиному ринку і Митному союзі.

Внутрішній документ країн-членів ЄС, який побачило The Guardian, зазначає, що без угоди до кінця грудня 2020 року в багатьох сферах станеться ситуація "жорсткого Brexit", "повернення до статусу кво" не буде.

Зазначається, що найбільшими перешкодами на шляху до успіху в процесі укладення угоди скоріше за все стануть питання доступу до рибопромислових вод і вимога ЄС про "рівне ігрове поле".

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