Brexit: ЕС начнет переговоры с Британией о будущих отношениях 3 марта - СМИ

Переговоры по отношениям Великобритании с ЕС после Brexit начнутся 3 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Переговоры возглавят со стороны ЕС Мишель Барнье и Дэвид Фрост – со стороны Британии.

Британия должна покинуть ЕС в пятницу в полночь по центральноевропейскому времени. Премьер-министр заявил, что не будет продлевать переходный период после 31 декабря 2020 года. До этой даты страна продолжит находиться в едином рынке и Таможенном союзе.

Внутренний документ стран-членов ЕС, который увидело The Guardian, отмечает, что без соглашения до конца декабря 2020 года во многих сферах произойдет ситуация "жесткого Brexit", "возвращения к статусу кво" не будет.

Отмечается, что наибольшими препятствиями на пути к успеху в процессе заключения сделки, скорее всего, станут вопросы доступа к рыбопромысловым водам и требование ЕС о "равном игровом поле".