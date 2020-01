Сирійська арабська армія 27 січня значно просунулася у своєму наступі в провінції Ідліб, захопивши понад десять міст і сіл у повстанців-джихадистів Хайят Тахрір Аль-Шам (HTS) та підтримуваних Туреччиною Національних визвольних сил (NLF).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Al Masdar News.

Під керівництвом 25-х сил спеціальних місій (раніше "Сили Тигра") армії режиму президента Сирії Башара Асада в понеділок вдалося розмістити свої сили на південній та північній осях міста Маарат Аль-Нуман в східній частині Ідлібу.

Повстанці раніше заявляли, що бригадою "Сили Тигра" насправді командує не режим Башара Асада, а Росія.

В результаті цього просування війська Сирійської арабської армії тепер опинилися в межах 13 км від Аріхи та Саракіба, двох важливих міст в провінції Ідліб, розташованих вздовж шосе Латакія-Алеппо (М-4).

Як повідомляє журналіст німецького видання Bild Джуліан Рьопке, 28 січня російські авіаудари знищили місто Хан Ассубул (раніше 6,5 тис. мешканців) на північ від Маарат Аль-Нумана, готуючи шлях до наступу сухопутних військ режиму Асада.

Russian air strikes flattened the town of Khan Assubul (formerly 6.500 inhabitants) today, just north of #MaaratalNuman, preparing the way for advancing #Assad regime ground forces.#PutinAtWar pic.twitter.com/b6mnscK9ip