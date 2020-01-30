У Мілані в неділю повністю забороняють рух авто через забруднене повітря

Влада Мілану заборонить пересування на автомобілях в місті цієї неділі в рамках заходів з боротьби з високим рівнем забруднення, і розглядає нові заходи, такі як заборона куріння на автобусних зупинках.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Місцевим жителям і туристам доведеться пересуватися на велосипеді, електричному скутері або громадському транспорті з 10:00 до 18:00.

Деякі вулиці залишаться відкритими для руху, зокрема, для доступу до стадіону Сан-Сіро, де відбудеться футбольний матч.

Заборону на автомобілі зустріли з певним скептицизмом, а регіональний радник з питань довкілля Раффаеле Каттанео назвав її "демагогією з зеленим соусом".

Мер Мілана Беппе Сала визнав, що цей захід не вирішить проблему забруднення міста в довгостроковій перспективі, вказуючи на забруднення від опалювальних систем і автомобілів.

Смог є постійною проблемою на промисловій півночі Італії, особливо в Мілані і сусідньому Турині. У січні влада цих двох міст ввела заборони на найбільш забруднюючі навколишнє середовище транспортні засоби в умовах "надзвичайної ситуації зі смогом".