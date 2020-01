У Держдепі пообіцяли вводити санкції проти РФ, доки вона не припинить окупацію Криму

У Державному департаменті США заявили, що продовжать запроваджувати санкції проти Росі, доки вона не припинить агресію на сході України і не покінчить з окупацією Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter написала речниця Держдепу Морган Ортагус.

"Сьогодні ми вшанували пам'ять тих, хто загинув в результаті російської агресії в Україні. Ми будемо продовжувати вводити санкції проти Росії до тих пір, поки вона не візьме на себе зобов'язання щодо миру на Донбасі і не припинить окупацію Криму. Наша підтримка з Україною" - написала вона.

Today, we honored the lives of those who have perished as a result of Russian aggression in #Ukraine. We will continue to impose sanctions on Russia until it commits to peace in the Donbas and ends its occupation of Crimea. Our support is with Ukraine.