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У Держдепі пообіцяли вводити санкції проти РФ, доки вона не припинить окупацію Криму

П'ятниця, 31 січня 2020, 18:13

У Державному департаменті США заявили, що продовжать запроваджувати санкції проти Росі, доки вона не припинить агресію на сході України і не покінчить з окупацією Криму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter написала речниця Держдепу Морган Ортагус.

"Сьогодні ми вшанували пам'ять тих, хто загинув в результаті російської агресії в Україні. Ми будемо продовжувати вводити санкції проти Росії до тих пір, поки вона не візьме на себе зобов'язання щодо миру на Донбасі і не припинить окупацію Криму. Наша підтримка з Україною" - написала вона.

Як повідомлялося, держсекретар США Майк Помпео під час візиту до Києва заявив, що Сполучені Штати підтримують територіальну цілісність України і ніколи не визнають російської анексії Криму..

Він наголосив, що США і надалі підтримуватимуть прагнення України у приєднанні до НАТО та в наближенні до Євросоюзу.

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