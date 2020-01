В Госдепе пообещали вводить санкции против РФ, пока она не прекратит оккупацию Крыма

В Государственном департаменте США заявили, что продолжат вводить санкции против России, пока она не прекратит агрессию на востоке Украины и не покончит с оккупацией Крыма.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter написала пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус.

"Сегодня мы почтили память тех, кто погиб в результате российской агрессии в Украине. Мы будем продолжать вводить санкции против России до тех пор, пока она не возьмет на себя обязательства по миру на Донбассе и не прекратит оккупацию Крыма. Наша поддержка с Украиной", - написала она.

Today, we honored the lives of those who have perished as a result of Russian aggression in #Ukraine. We will continue to impose sanctions on Russia until it commits to peace in the Donbas and ends its occupation of Crimea. Our support is with Ukraine.