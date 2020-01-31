США ніколи не визнають анексію Криму і підтримують шлях України в НАТО - Помпео

Сполучені Штати підтримують територіальну цілісність України і ніколи не визнають російської анексії Криму.

Про це заявив державний секретар США Майк Помпео у Києві на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"В липні ми ухвалили Кримську декларацію, де чітко вказано, що Крим – це частина України. США ніколи не визнають, що Крим є частиною Росії. Ми скоординували санкції з європейськими партнерами після нападу на українські судна у Керченській протоці. Також у грудні ми розширили санкції щодо "Північного потоку-2", - сказав Помпео.

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Він наголосив, що США і надалі підтримуватимуть прагнення України у приєднанні до НАТО та в наближенні до Євросоюзу.

"Україна – це фактично оплот між Східною Європою і авторитаризмом… США бачать Україну, як країну, яка бореться за свободу, демократію і благополуччя. Ми продовжуємо підтримувати Україну, в тому числі антикорупційні зусилля. США працюють над тим, щоб Україна розбудувала верховенство права, інвестиційний клімат, реформувала оборонний сектор і енергонезалежність", - сказав Помпео.

Зеленський у свою чергу висловив сподівання, що США будуть активніше залучені до процесів мирного врегулювання конфлікту на Донбасі та деокупації Криму.

"Я висловив надію, що США будуть більш активно залучені до процесів мирного врегулювання на сході України та деокупації Криму завдяки призначенню з цих питань окремої посадової особи з Державного департаменту", - сказав він.