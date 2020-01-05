Иран: сотни тысяч людей почтили убитого США генерала

Сотни тысяч людей вышли на улицы в Иране, чтобы встретить гроб с останкам Касема Сулеймани, генерала, убитого в результате удара американского беспилотника в Багдаде на прошлой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Тысячи людей в черной одежде собрались рано утром в воскресенье на улицах города Ахваз на юго-западе Ирана, куда тело Сулеймани прибыло до рассвета.

Гроб, завернутый в иранский флаг, выгрузили из самолета под сопровождение военного оркестра, прежде чем он был доставлен ​​в Ахваз.

Люди заполнили площадь Моллави, размахивая флагами и держа портреты Сулеймани, которого многие в Иране считают героем за его роль в ирано-иракской войне 1980-х годов и его близость к верховному лидеру Ирана.

Millions and millions of supporters of the Mullah regime are amassing in Ahvaz and Mashhad today to receive the body of Qassem #Soleimani.#Iran pic.twitter.com/yGF4uHEqss — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) January 5, 2020

Похожая картина в городе Мешхед. В столице Тегеране члены парламента скандировали "Смерть Америке" в течение нескольких минут во время заседания, сообщает информационное агентство Isna.

Тело Сулеймани, а также других жертв ракетного удара, должны доставить в Тегеран позже в воскресенье для дальнейших похоронных мероприятий. В вторник останки генерала будут доставлены в священный город Кум на церемонию перед похоронами в его родном городе Керман.

Сулеймани был архитектором влияния Ирана на Ближнем Востоке, он считался вторым по влиятельности человеком страны. Его убийство ознаменовало значительную эскалацию между Ираном и США.

Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, который имел тесные личные отношения с Сулеймани, предупредил о "жестокой мести". Аналитики заявили, что Иран может осуществить кибератаки против США или традиционные атаки на цели США или их интересы на Ближнем Востоке.

Президент Трамп, который санкционировал убийство Сулеймани, заявил, что США готовы ударить по 52 мишеням, "важных для Ирана и иранской культуры".