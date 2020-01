Иран: сотни тысяч людей почтили убитого США генерала

Сотни тысяч людей вышли на улицы в Иране, чтобы встретить гроб с останкам Касема Сулеймани, генерала, убитого в результате удара американского беспилотника в Багдаде на прошлой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Тысячи людей в черной одежде собрались рано утром в воскресенье на улицах города Ахваз на юго-западе Ирана, куда тело Сулеймани прибыло до рассвета.

Гроб, завернутый в иранский флаг, выгрузили из самолета под сопровождение военного оркестра, прежде чем он был доставлен ​​в Ахваз.

Люди заполнили площадь Моллави, размахивая флагами и держа портреты Сулеймани, которого многие в Иране считают героем за его роль в ирано-иракской войне 1980-х годов и его близость к верховному лидеру Ирана.

Millions and millions of supporters of the Mullah regime are amassing in Ahvaz and Mashhad today to receive the body of Qassem #Soleimani.#Iran pic.twitter.com/yGF4uHEqss