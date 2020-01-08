Білорусь і ЄС підписали угоду про спрощення видачі віз

Білорусь і Європейський Союз 8 січня у Брюсселі підписали угоди про спрощення видачі віз та про реадмісію осіб, які перебувають без дозволу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "БелТА".

Угода передбачає взаємне полегшення візових процедур для широкої категорії громадян та зниження збору. Водночас буде забезпечено право громадян звертатися за отриманням віз як в посольства європейських країн, так і до візових центрів.

Вартість "шенгену" для білорусів знизиться до 35 євро, а рішення про видачу візи ухвалюватимуть не довше 10 днів (в разі додаткової перевірки термін може зрости до 30 днів). Багато категорій громадян в залежності від мети поїздки зможуть звертатися за візою без сплати збору та отримуватимуть багаторазові візи з більш тривалим терміном дії в спрощеному порядку.

Білоруська віза для громадян ЄС також подешевшає до 35 євро. Крім того, буде збільшено перелік підстав для видачі безкоштовних віз в некомерційних цілях. Термін перебування іноземців в Білорусі збільшиться удвічі: з 90 днів на рік (зараз) до 180.

Після підписання документи мають бути ратифіковані Національними зборами Білорусі та схвалені Європарламентом. Вони наберуть чинності в перший день другого місяця після дати отримання відповідного повідомлення сторонами одна одній про завершення процедур ратифікації. Тобто чекати доведеться кілька місяців, ймовірно до червня, зазначає у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

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На початку лютого почне діяти оновлений Візовий кодекс Євросоюзу, який передбачає підвищення вартості візового збору до 80 євро. Для білорусів ця ціна буде діяти доки не набере чинності угода з ЄС. Лише після цього збір автоматично знизиться з 80 до 35 євро.

Зі вступом документа в силу Білорусь і Євросоюз повинні будуть здійснювати реадмісію (зворотний прийом на свою територію) власних громадян, громадян третіх держав і осіб без громадянства, які не відповідають або перестали відповідати критеріям легальності на територіях одне одного.

В угоді закріплено надання Білорусі дворічного перехідного періоду стосовно реадмісії громадян третіх країн. У спільній декларації до угоди міститься зобов'язання Євросоюзу про надання країні технічної та фінансової підтримки в цій галузі.

"За консолідованою думкою білоруських державних органів, ця угода не несе значних міграційних ризиків для Білорусі", - раніше заявляли в МЗС.