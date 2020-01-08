Фон дер Ляєн заявила про неможливість досягнути угоди між ЄС та Британією до кінця року

Домовитись про всі аспекти майбутніх відносин між Європейським Союзом та Британією до кінця цього року буде "в принципі неможливо", заявила в середу голова Європейської комісії, додавши, що обидві сторони повинні визначити пріоритети.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Виступаючи в Лондонській школі економіки перед зустріччю з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, Урсула фон дер Ляєн поставила під сумнів графік досягнення угоди, що визначає довгострокові відносини після Brexit, до кінця 2020 року.

"Перехідний час дуже-дуже жорсткий ... тому в принципі неможливо домовитися про все, про що я згадувала, тому нам доведеться розставити пріоритети", - сказала вона.

Очікується, що Джонсон скаже новій голові ЄС, що Британія не продовжить перехідний період і не прагнутиме угоди, заснованої на тісному узгодженні з правилами ЄС.

Фон дер Ляєн зазначила, що першими темами, на які потрібно звернути увагу, є сфери, де не було укладених міжнародних торгових договорів.

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"Це не все або нічого, це питання пріоритетів", - сказала фон дер Ляєн, додавши, що не може бути компромісу щодо пріоритету ЄС з підтримки цілісності єдиного ринку блоку та його митного союзу.

Вона запропонувала перевірити прогрес в переговорах в середині року, "або до літа" в ідеалі, щоб вирішити, чи слід розширити цей термін.

Під час перехідного періоду після Brexit Велика Британія залишатиметься в митному союзі та єдиному ринку блоку, тобто продовжуватиме торгувати за правилами ЄС до кінця 2020 року.

Джонсон виключив можливість збереження цих умов протягом наступних двох років. Він стверджує, що існує достатньо часу для узгодження угоди з ЄС, що стосується питань, зокрема торгівлі, внутрішньої безпеки, транспорту та обміну даними.

Британська угода про вихід дозволяє до 1 липня домовитися про розширення перехідного періоду. Якщо до кінця 2020 року не буде укладено жодної торговельної угоди, і її продовження не відбудеться, Велика Британія зіткнеться з великими розладами у своїй економіці, оскільки мита та обмеження кількості негайно будуть застосовані до товарів, що продаються на єдиний ринок.