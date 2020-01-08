Фон дер Ляйен заявила о невозможности достичь соглашения между ЕС и Британией до конца года

Договориться обо всех аспектах будущих отношений между Евросоюзом и Британией до конца этого года будет "в принципе невозможно", заявила в среду глава Европейской комиссии, добавив, что обе стороны должны определить приоритеты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Выступая в Лондонской школе экономики перед встречей с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, Урсула фон дер Ляйен поставила под сомнение график достижения соглашения, определяющего долгосрочные отношения после Brexit, до конца 2020 года.

"Переходный период очень-очень жесткий... поэтому в принципе невозможно договориться обо всем, о чем я упоминала, поэтому нам придется расставить приоритеты", - сказала она.

Ожидается, что Джонсон скажет новой голове Еврокомиссии, что Великобритания не продлит переходный период и не будет стремиться к соглашению, основанному на тесной привязке к правилам ЕС.

Фон дер Ляйен отметила, что первые темы, на которые нужно обратить внимание, – сферы, где не было заключенных международных торговых договоров.

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"Это не все или ничего, это вопрос приоритетов", - сказала фон дер Ляйен, добавив, что не может быть компромисса относительно приоритета ЕС по поддержке целостности единого рынка блока и его таможенного союза.

Она предложила проверить прогресс в переговорах в середине года, "или к лету" в идеале, чтобы решить, следует ли расширить этот срок.

Во время переходного периода после Brexit Великобритания будет оставаться в таможенном союзе и едином рынке блока, то есть будут продолжать торговать по правилам ЕС до конца 2020 года.

Джонсон исключил возможность сохранения этих условий в течение следующих двух лет. Он утверждает, что существует достаточно времени для согласования сделки с ЕС, касающейся вопросов, в частности торговли, внутренней безопасности, транспорта и обмена данными.

Британское соглашение о выходе позволяет до 1 июля договориться о расширении переходного периода. Если до конца 2020 года не будет заключено торговое соглашение, и его продолжения не произойдет, Великобритания столкнется с большими нарушениями в своей экономике, поскольку пошлины и количественные ограничения немедленно будут применены к товарам, которые продаются на единый рынок.