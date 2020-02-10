У Сербії знизили виборчий поріг для політичних партій до 3%

Парламент Сербії схвалив зміни до закону про вибори, знизивши виборчий поріг для політичних партій з 5% до 3%.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на портал N1info.

Поправки до закону про вибори запропонував депутат правлячої коаліції після нещодавньої пропозиції президента Сербії Олександра Вучича.

Поправки до закону передбачають виняток для партій національних меншин, яким не потрібно набирати 3% голосів, щоб отримати місця у парламенті. При цьому процентна частка в виборчих списках партій меншин збільшується на 35% при розподілі мандатів.

Окрім цих змін, було прийнято пропозицію депутата від опозиційної Демократичної партії про те, що у виборчих списках має бути принаймні 40% жінок.

Правляча коаліція стверджує, що зниження виборчого порогу не піде на користь Сербській прогресивній партії, але сприятиме більшій демократизації суспільства.

Однак, опозиція попереджає, що це "маневр керуючого режиму", який прагне зробити "власну опозицію" та дозволить крайнім правим партіям отримати місця у парламенті.

Місцеві та парламентські вибори в Сербії відбудуться наприкінці квітня цього року.