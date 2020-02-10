В Сербии снизили избирательный порог для политических партий до 3%

Парламент Сербии одобрил изменения в закон о выборах, снизив избирательный порог для политических партий с 5% до 3%.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал N1info.

Поправки в закон о выборах предложил депутат правящей коалиции после недавнего предложения президента Сербии Александара Вучича.

Поправки в закон предусматривают исключение для партий национальных меньшинств, которым не нужно набирать 3% голосов, чтобы получить места в парламенте. При этом процентная доля в избирательных списках партий меньшинств увеличивается на 35% при распределении мандатов.

Кроме этих изменений, было принято предложение депутата от оппозиционной Демократической партии о том, что в избирательных списках должно быть по крайней мере 40% женщин.

Правящая коалиция утверждает, что снижение избирательного порога не пойдет на пользу Сербской прогрессивной партии, но будет способствовать большей демократизации общества.

Однако, оппозиция предупреждает, что это "маневр управляющего режима", который стремится сделать "собственную оппозицию" и позволит крайне правым партиям получить места в парламенте.

Местные и парламентские выборы в Сербии состоятся в конце апреля этого года.