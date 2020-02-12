Глава офісу президента Польщі: нормальна європейська країна вже повернула би Крим Україні
Голова офісу президента Польщі Кшиштоф Щерський висловив побажання, щоб Росія була нормальною європейською державою, яка вже повернула би Крим Україні.
Про це він сказав в інтерв’ю Dziennik Gazeta Prawna, повідомляє "Європейська правда".
"Тобто ви припускаєте, що Росія не може бути нормальною європейською країною. Така країна віддала б Крим. Я б хотів європейську Росію", - сказав Щерський, відповідаючи на питання про неможливість настання миру на Донбасі чи повернення Криму Україні.
Водночас, за його словами, діалог з іншою стороною можливий навіть в умовах агресії, прикладом чого є Мінський формат. Однак, наголосив Щерський, не слід плутати ведення переговорів і повернення до нормальних відносин як у довірених партнерів.
"Певна проблема міжнародних відносин полягає в тому, що теплі почуття до Росії зростають з віддаленням від її кордонів. Захисниками дружби з Росією є ті, хто знаходиться від неї найдалі", - сказав він.