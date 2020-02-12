Глава офиса президента Польши: нормальная европейская страна уже вернула бы Крым Украине
Глава офиса президента Польши Кшиштоф Щерский высказал пожелание, чтобы Россия была нормальным европейским государством, которое уже вернуло бы Крым Украине.
Об этом он сказал в интервью Dziennik Gazeta Prawna, сообщает "Европейская правда".
"То есть вы предполагаете, что Россия не может быть нормальной европейской страной. Такая страна отдала бы Крым. Я бы хотел европейскую Россию", - сказал Щерский, отвечая на вопрос о невозможности наступления мира на Донбассе или возвращения Крыма Украине.
Однако, по его словам, диалог с другой стороной возможен даже в условиях агрессии, примером чего является Минский формат. Однако, подчеркнул Щерский, не следует путать ведение переговоров и возвращение к нормальным отношениям как у доверяющих партнеров.
"Определенная проблема международных отношений заключается в том, что теплые чувства к России растут с удалением от ее границ. Защитниками дружбы с Россией являются те, кто находится от нее дальше всех", - сказал он.