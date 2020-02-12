ЄС ще на рік продовжить збройне ембарго для Білорусі
Середа, 12 лютого 2020, 11:18
Посли Євросоюзу ухвалили рішення про продовження ще на рік збройного ембарго для Білорусі, запровадженого в 2004 році.
Як пише "Європейська правда", про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.
"Посли ЄС сьогодні вирішили продовжити ембарго на поставки зброї до Білорусі ще на один рік. Цього разу без виключень", - повідомив журналіст у Twitter.
Обмежувальні заходи щодо Білорусі були вперше введені у 2004 році у відповідь на зникнення двох опозиційних політиків, бізнесмена і журналіста.
У минулі роки Рада ЄС, втім, робила виключення із обмежувальних заходів і дозволяла експортувати обладнання для біатлону та обмежену кількість спеціальних спортивних рушниць і спортивних пістолетів до Білорусі.
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