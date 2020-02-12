ЄС ще на рік продовжить збройне ембарго для Білорусі

Посли Євросоюзу ухвалили рішення про продовження ще на рік збройного ембарго для Білорусі, запровадженого в 2004 році.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

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"Посли ЄС сьогодні вирішили продовжити ембарго на поставки зброї до Білорусі ще на один рік. Цього разу без виключень", - повідомив журналіст у Twitter.

Обмежувальні заходи щодо Білорусі були вперше введені у 2004 році у відповідь на зникнення двох опозиційних політиків, бізнесмена і журналіста.

У минулі роки Рада ЄС, втім, робила виключення із обмежувальних заходів і дозволяла експортувати обладнання для біатлону та обмежену кількість спеціальних спортивних рушниць і спортивних пістолетів до Білорусі.