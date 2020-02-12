ЕС еще на год продлит оружейное эмбарго для Беларуси
Среда, 12 февраля 2020, 11:18
Послы Евросоюза приняли решение о продлении еще на год эмбарго для Беларуси, введенного в 2004 году.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.
"Послы ЕС сегодня решили продолжить эмбарго на поставки оружия в Беларуси еще на один год. На этот раз без исключений", - сообщил журналист в Twitter.
Ограничительные меры в отношении Беларуси были впервые введены в 2004 году в ответ на исчезновение двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста.
В прошлые годы Совет ЕС, впрочем, делал исключение из ограничительных мер и позволял экспортировать оборудование для биатлона и ограниченное количество специальных спортивных ружей и спортивных пистолетов в Беларусь.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua