Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Коаліція під проводом США заявляє, що дала відсіч обстрілу її військових у Сирії

Комісар ЄС поговорив із Зеленським про реформи і проблеми нацменшин

Уряд затвердив безвіз з Маршалловими островами

Єрмак продовжить вести переговори з РФ та в Нормандії, попри призначення головою ОПУ






Європарламент оштрафував грецького депутата, який порвав прапор Туреччини

Середа, 12 лютого 2020, 15:06

Депутат Європарламенту від Греції Янніс Лагос був оштрафований за те, що публічно розірвав турецький прапор під час парламентської сесії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

Президент Європейського парламенту Давид Сассолі оголосив, що за використання образливих виразів і порваний прапор Лагос оштрафований на тижневу зарплату, а його парламентська діяльність припинена на чотири дні поспіль, починаючи з 11 лютого. Фінансовий штраф становить 2261 євро.

Інцидент стався під час останнього пленарного засідання в січні, коли депутати обговорювали гуманітарну ситуацію на грецьких островах. Лагос звинуватив ЄС в ігноруванні прав греків і описав драматичну ситуацію в Греції.

Грецький депутат звинуватив Туреччину в тому, що "потік мігрантів потрапляє в його країну і йде з тим, що їм подобається". Потім він розірвав на шматки турецький прапор, зроблений з паперу, і сказав: "Давайте покладемо цьому край".

Сассолі закликав депутата до стриманості, додавши, що така поведінка є неприйнятною.

Лагос – один з провідних членів ультраправої неонацистської партії "Золотий світанок". У 2019 він був визнаний винним в організації нападу на громадський центр в Афінах, в якому знаходилися особи, які шукають притулку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Європарламент
powered by lun.ua