Європарламент оштрафував грецького депутата, який порвав прапор Туреччини

Депутат Європарламенту від Греції Янніс Лагос був оштрафований за те, що публічно розірвав турецький прапор під час парламентської сесії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

Президент Європейського парламенту Давид Сассолі оголосив, що за використання образливих виразів і порваний прапор Лагос оштрафований на тижневу зарплату, а його парламентська діяльність припинена на чотири дні поспіль, починаючи з 11 лютого. Фінансовий штраф становить 2261 євро.

Інцидент стався під час останнього пленарного засідання в січні, коли депутати обговорювали гуманітарну ситуацію на грецьких островах. Лагос звинуватив ЄС в ігноруванні прав греків і описав драматичну ситуацію в Греції.

Грецький депутат звинуватив Туреччину в тому, що "потік мігрантів потрапляє в його країну і йде з тим, що їм подобається". Потім він розірвав на шматки турецький прапор, зроблений з паперу, і сказав: "Давайте покладемо цьому край".

Сассолі закликав депутата до стриманості, додавши, що така поведінка є неприйнятною.

Лагос – один з провідних членів ультраправої неонацистської партії "Золотий світанок". У 2019 він був визнаний винним в організації нападу на громадський центр в Афінах, в якому знаходилися особи, які шукають притулку.