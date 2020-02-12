Европарламент оштрафовал греческого депутата, порвавшего флаг Турции

Депутат Европарламента от Греции Яннис Лагос был оштрафован за то, что публично разорвал турецкий флаг во время парламентской сессии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Президент Европейского парламента Давид Сассоли объявил, что за использование оскорбительных выражений и порванный флаг Лагос оштрафован на недельную зарплату, а его парламентская деятельность приостановлена на четыре дня подряд, начиная с 11 февраля. Финансовый штраф составляет 2261 евро.

Инцидент произошел во время последнего пленарного заседания в январе, когда депутаты обсуждали гуманитарную ситуацию на греческих островах. Лагос обвинил ЕС в игнорировании прав греков и описал драматическую ситуацию в Греции.

Греческий депутат обвинил Турцию в том, что "поток мигрантов попадает в его страну и уходит с тем, что им нравится". Затем он разорвал на куски турецкий флаг, сделанный из бумаги, и сказал: "Давайте положим этому конец".

Сассоли призвал депутата к сдержанности, добавив, что такое поведение неприемлемо.

Лагос - одна из самых ярких фигур крайне правой неонацистсткой партии "Золотая заря". В 2019 году он был признан виновным в организации нападения на общественный центр в Афинах, в котором находились лица, ищущие убежища.