У Греції засудили євродепутата і ексдепутата неонацистської партії "Золотий світанок"

Член Європейського парламенту від партії "Золотий світанок" Янніс Лагос і колишній депутат Нікос Мічос були визнані винними в нападі в липні 2013 року на громадський центр в східному передмісті Афін.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Судді, які розглядають справу проти неонацистської партії, що включає в себе декілька злочинних діянь, в тому числі вбивство репера Павлоса Фіссаса у вересні 2013 року, засудили сімох з дев'яти обвинувачених у скоєнні нападу на приватний центр Synergeio, який, серед іншого, пропонував безкоштовні уроки грецької мови для мігрантів.

Лагос і Мічос отримали восьмимісячний умовний термін за підбурювання до нападу, яке було скоєно групою з приблизно 20 членів "Золотого світанку" на общинний центр і на його директора Панайотіса Дріміліса.

Судді відхилили вимогу прокурора про їх виправдання на підставі більш м'яких положень нового Кримінального кодексу.

Ще п'ять членів партії були визнані винними у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень та застосуванні зброї. Четверо були засуджені на 11 місяців позбавлення волі, а п'ятий - на п'ять місяців.