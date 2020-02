Коаліція під проводом США заявляє, що дала відсіч обстрілу її військових у Сирії

Коаліція під керівництвом США, що веде боротьбу з "Ісламською державою", заявила, що її війська 12 лютого відкрили вогонь в пункті пропуску на північному сході Сирії після того, як вони потрапили під обстріл зі стрілецької зброї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Коаліція зазначила, що ситуація заспокоїлася, і патруль повернувся на базу.

Раніше сирійські та турецькі ЗМІ заявляли, що одна людина загинула під час стрілянини в пункті пропуску і що американські військові літаки згодом здійснили принаймні один авіаудар. У заяві коаліції не було згадок про будь-який повітряний удар.

Державне інформаційне агентство Сирії SANA заявило, що один цивільний чоловік загинув, а інший отримав поранення, коли американські сили відкрили вогонь по людях після того, як їхні транспортні засоби були зупинені в пункті пропуску, в селі Хербат Амо, на схід від Камишли.

SANA пише, що після стрілянини відбувся авіаудар по сільській місцевості Камишли, біля кордону з Туреччиною. Турецьке державне агентство Anadolu повідомило, що відбулися два авіаудари.

"Що дев'ять бронемашин роблять у мирному селі? Їм протистояли місцеві мешканці", - сказав мешканець селища Абдул Салах Бакрі на аудіозаписі, надісланому за допомогою месенджера.

Мешканці заявили, що в село вирушив російський патруль з контингенту в аеропорту Ель-Камишли. Інцидент стався в районі на північному сході Сирії, де присутні водночас російські сили, підтримувані США війська сирійських курдів та сирійська армія.

"Неймовірні кадри. Сили Асада відкривають вогонь по патрулю США, коли в цей час біля американських MRAP діти, а російські сили - прямо за ними (силами Асада)", - коментує у своєму Twitter журналіст Bild Юліан Рьопке.

Video of the people intercepting an American patrol near Qamishli, and they say: What do you want here? Get out of our land pic.twitter.com/ybnC1ifc3q