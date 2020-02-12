Боррель попередив про ризик прямих боїв між Туреччиною і РФ в Сирії

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про ризик прямого військового протистояння між Туреччиною і Росією в Сирії на тлі загострення ситуації в провінції Ідліб.

Як повідомляє "Європейська правда", про це дипломат сказав під час свого виступу перед депутатами Європейського парламенту.

"Ми також бачимо зіткнення між сирійським режимом і турецькими військами, плюс ризик того, що турецькі і російські військові вступлять у пряме протистояння", - зазначив верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки.

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"Ця напруженість може, своєю чергою, викликати більш широкий регіональний конфлікт. Угода про припинення вогню між Анкарою і Москвою має бути виконана", - застеріг дипломат.

Він підкреслив, що недавні військові успіхи сирійського режиму створюють нестабільність у Сирії і не принесуть миру.

У 2018 році Анкара і Москва, які підтримують ворожі сторони в сирійській війні, досягли знакової угоди в Сочі про створення демілітаризованої зони навколо Ідлібу.

У середу вранці президент Туреччини накинувся на Росію та Іран, які підтримують сирійський режим, заявивши, що їхні обіцянки не виконуються. Він пообіцяв переслідувати війська Башара Асада на землі і в повітрі, якщо хоча б ще один турецький солдат буде поранений.

Протягом останніх 10 днів турецькі та сирійські війська обмінювалися обстрілами в Ідлібі і 14 турецьких військовослужбовців загинули.

Туреччина має намір витіснити сирійські урядові сили за межі турецьких спостережних пунктів в Ідлібі до кінця лютого.