Коалиция под руководством США заявляет, что дала отпор обстрелу ее военных в Сирии

Коалиция под руководством США, что ведет борьбу с "Исламским государством", заявила, что ее войска 12 февраля открыли огонь в пункте пропуска на северо-востоке Сирии после того, как они попали под обстрел из стрелкового оружия.

Коалиция отметила, что ситуация успокоилась, и патруль вернулся на базу.

Ранее сирийские и турецкие СМИ заявляли, что один человек погиб во время стрельбы в пункте пропуска, и американские военные самолеты впоследствии нанесли по крайней мере один авиаудар. В заявлении коалиции не было упоминаний о воздушных ударах.

Государственное информационное агентство Сирии SANA заявило, что один гражданский погиб, а другой получил ранения, когда американские силы открыли огонь по людям после того, как их транспортные средства были остановлены в пункте пропуска, в селе Хербат Амо, к востоку от Эль-Камышлы.

SANA пишет, что после стрельбы был нанесен авиаудар по сельской местности Эль-Камышлы, у границы с Турцией. Турецкое государственное агентство Anadolu сообщило, что было два авиаудара.

"Что девять бронемашин делают в мирном селе? Им противостояли местные жители", - сказал житель поселка Абдул Салах Бакри на аудиозаписи, направленной с помощью мессенджера.

Жители заявили, что в село отправился российский патруль из контингента в аэропорту Эль-Камышлы. Инцидент произошел в районе северо-востоке Сирии, где присутствуют одновременно российские силы, поддерживаемые США войска сирийских курдов и сирийская армия.

"Невероятные кадры. Силы Асада открывают огонь по патрулю США, когда в это время у американских MRAP дети, а российские силы - прямо за ними (силами Асада)", - комментирует в своем Twitter журналист Bild Юлиан Репке.

